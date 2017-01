Negli Usa non si arresta il boom dell’edilizia 0 gennaio 3, 2017

In Italia l’edilizia soffre, ma negli Usa è boom. Il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha annunciato che le spese per costruzioni sono aumentate a novembre dello 0,9% a quota 1,18 miliardi di dollari: è il più alto livello dall’aprile del 2006. Gli economisti avevano previsto un aumento più contenuto dello 0,5%. Anche il dato di ottobre è stato rivisto al rialzo, da +0,5% a +0,6%. Non solo: le spese per costruzioni di progetti privati sono aumentate a novembre dell’1%. Nel segmento residenziale le spese sono salite dell’1% e in quello non residenziale dello 0,9%. Anche le spese per costruzioni di progetti pubblici sono aumentate dello 0,8%. Si è trattato del quarto aumento mensile di fila. Le spese per costruzioni da parte dei governi statali e locali sono aumentate dello 0,6% e quelle da parte del governo federale del 3,1%.