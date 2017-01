Klimahouse, dove l’edilizia verde si tocca con mano 0 gennaio 26, 2017

Klimahouse, i prodotti della ecoedilizia

I nuovi prodotti della ecoedilizia sono tutti al Klimahouse. YouTrade, che è presente all’evento di Bolzano, ha selezionato alcune delle novità presenti alla fiera dedicata all’edilizia sostenibile. Risultato: la tecnologia nel 2016 ha compiuto un nuovo salto in avanti. E le soluzioni delle aziende sono diventate ancora più performanti.

IL CALCESTRUZZO CHE FA BENE ALL’AMBIENTE

È possibile avere una pavimentazione stradale drenante e creare una viabilità sicura che si integra perfettamente con il paesaggio e l’ambiente? Betonrossi risponde con DrainBeton, calcestruzzo brevettato drenante e fonoassorbente, ad elevate prestazioni, ideale per la realizzazione di strade, parcheggi, zone 30 e piste ciclabili. In grado di garantire l’efficace deflusso delle acque piovane, DrainBeton offre una minore fonte di assorbimento termico rispetto ai conglomerati bituminosi e un più rapido dissipamento del calore. È un prodotto rispettoso dell’ambiente innanzitutto perché viene steso “a freddo”, inoltre può essere utilizzato nella colorazione naturale, oppure pigmentato in qualunque tonalità cromatica e quindi perfetto per l’integrazione nell’ambiente. La colorazione è conferita mediante l’introduzione di pigmenti nella miscela, per un risultato cromatico omogeneo e duraturo, non alterabile nel tempo, sicuro e stabile alle intemperie, al calore, ai solventi e agli acidi. (Settore CD – Stand C19/06)

STOP AL RIVERBERO DEI RUMORI

Phonolook di Eterno Ivica è la nuova gamma di pannelli fonoassorbenti studiata per correggere le problematiche legate al riverbero acustico negli ambienti chiusi, apportando assoluti benefici in termini di comfort. I pannelli Phonolook nascono per essere applicati in contesti caratterizzati da elevata frequentazione o in ambienti con pochi arredi, quali ristoranti, sale riunioni, auditorium, sale musica, uffici e open space. I pannelli, formati da un’anima in fibra di poliestere racchiusa in una cornice in acciaio o in legno e rivestiti da un tessuto in Trevira CS, presentano un’ampia gamma di formati e geometrie declinate su 66 gradazioni cromatiche che consentono di realizzare soluzioni creative, accattivanti, originali e di grande effetto. Ai colori e alle tipologie di rivestimento disponibili si aggiunge la possibilità, sui colori chiari, di serigrafare qualsiasi soggetto scelto dal cliente, sia a tutto pannello che ad effetto mosaico, per suggestive composizioni. (Settore AB – Stand B11/08).

FUTURO ALL’INSEGNA DELL’ECOSOSTENIBILITÀ

MyDatec, marchio Telema, propone sistemi innovativi per la climatizzazione e il controllo della qualità dell’aria con recupero energetico per gli ambienti residenziali e del terziario. In occasione di Klimahouse presenta la nuova serie Smart+ con recupero statico e termodinamico integrato. Grazie ad un sistema di pompe di calore capaci di restituire un’aria filtrata e pulita, priva di Cov e sostanze inquinanti, la macchina è in grado di garantire il massimo recupero di calore dall’aria estratta in qualsiasi condizione climatica. Insieme a Smart+ sarà presentata anche la nuova app MyDatec che consente di comandare da remoto la macchina installata per un migliore comfort abitativo. Le soluzioni MyDatec si adattano alla recente normativa europea per la costruzione edifici Nzeb, che assicurano elevate prestazioni energetiche, minimizzando i consumi e le emissioni. (Settore CD – Stand D24/58).

CHIUSURE DALLE ELEVATE PERFORMANCE TERMICHE

Elevate performance e massima attenzione all’isolamento termico: così Hörmann risponde al tema dell’efficienza energetica con molteplici soluzioni per chiusure civili e industriali. Tra i prodotti presentati a Klimahouse c’è la porta d’ingresso ThermoCarbon con un valore di trasmittanza termica fino a 0,47 W/(m²xK), soluzione ideale per le case passive e a bilancio energetico positivo. Una performance resa possibile dal battente in alluminio a filo della superficie spesso 100 millimetri, dotato di un pannello di riempimento in schiuma rigida in poliuretano a piena superficie e di un profilo composito alloggiato all’interno. Tra le novità anche la porta d’ingresso ThermoSafe con valore di trasmittanza termica fino a 0,8 W/(m²xK) e la nuova guarnizione perimetrale ThermoFrame, grazie alla quale il telaio del portone viene separato termicamente dalla muratura consentendo così un miglioramento della coibentazione termica dell’intero portone stesso (Settore CD- Stand C18/44).

FINESTRE AD ALTE PRESTAZIONI

Dotata di vetrocamera passivo con singolo pacchetto vetrato e di un sistema a cinque guarnizioni che ne implementano l’ermeticità, il modello FTT U8 Thermo di Fakro è estremamente performante dal punto di vista energetico. Il coefficiente Uw di 0,58W/m²K le ha permesso di ottenere il certificato Passivhaus Institut. Tra le altre innovazioni dell’azienda spicca la finestra per tetti piatti modello F, disponibile con doppio vetrocamera DU6 e coefficiente termico pari a 0,88W/m²K o triplo vetrocamera passivo DU8 con un coefficiente di trasmittanza termica fino a 0,76W/m²K, vincitrice nel 2016 del Red Dot Design Award (Settore AB – Stand A03/32).

IMPERMEABILIZZARE RISPETTANDO L’AMBIENTE

Un modo di impermeabilizzare che sia rispettoso dell’ambiente, attento al futuro del pianeta e che punti sempre all’ecosostenibilità. Polyglass presenta Polysint Sun Reflect, membrana liquida fibrata in emulsione acquosa di colore bianco, formulata con particolari resine sintetiche, ad alta riflettanza solare (83%) ed emissività termica (91%). L’utilizzo di Polysint Sun Reflect riduce di oltre il 50% la temperatura superficiale del tetto rispetto a una copertura di colore scuro, diminuendo inoltre la temperatura interna dell’edificio e mantenendola più costante. Inoltre ottimizza l’efficienza e la resa di impianti di produzione di energia elettrica realizzati con pannelli fotovoltaici. L’indice di riflettanza solare (SRI) 105 per calcestruzzo e per membrane bitume distillato polimero consente di ottenere crediti LEED per la riduzione dell’effetto isola di calore (Settore AB – Stand B06/24).

LE COSTRUZIONI LEGGERE E RESISTENTI

Cresciuto fino a diventare un sistema costruttivo molto apprezzato, il calcestruzzo aerato autoclavato GasBeton coniuga leggerezza e resistenza meccanica, semplicità di impiego ed elevate prestazioni in termini di isolamento termico e resistenza al fuoco. L’ampliamento della gamma ha consentito di ottenere blocchi validi per tutti gli interventi di nuova costruzione e ristrutturazione, in campo civile e industriale, anche in zone ad alta sismicità. Bacchi e tutte le soluzioni GasBeton saranno a Klimahouse 2017 (Settore CD – Stand C19/62).

MINI CALDAIA, GRANDI PRESTAZIONI

Vitocrossal 100 è la nuova caldaia a basamento a condensazione a gas, dalle dimensioni particolarmente ridotte (occupa una superficie di 0,8 m²), che la rendono adatta nel caso di installazione in centrali termiche difficilmente accessibili. Si distingue inoltre per l’elevato contenuto d’acqua che non rende necessario prevedere una portata volumetrica minima o l’equilibratore idraulico. Cuore della caldaia è il nuovo scambiatore di calore brevettato in acciaio inossidabile ad alte prestazioni e resistente alla corrosione, che permette una trasmissione del calore e una condensazione all’insegna della massima efficienza. Interamente concepito da Viessmann anche il bruciatore cilindrico MatriX e il sistema di controllo della combustione Lambda Pro Control. Disponibile con potenzialità da 80 a 320 kW, e nella versione in cascata fino al 640 k W, la caldaia è fornita in un unico mantello. Per avere tutto sotto controllo, è possibile la gestione a distanza dell’impianto tramite App nella versione singola, oppure con Vitodata 100 nella versione singola o in cascata (Settore CD – Stand D26/06).

LA REGOLAZIONE INTELLIGENTE

Per la termoregolazione associata ai sistemi radianti di riscaldamento e raffrescamento Bampi presenta SmarTouch, una nanotecnologia applicata su schede elettriche di dimensioni molto ridotte (19×30 mm), alloggiabili senza difficoltà all’interno delle classiche serie civili da incasso. Composto da un unità centrale che sovrintende tutte le funzioni di regolazione, SmarTouch prevede moduli di espansione per adattarsi a impianti più o meno complessi. Un LED touch screen da incasso permette di impostare i parametri di regolazione, con la possibilità di controllo remoto da apparecchi mobili. Il sistema può essere applicato anche in abitazioni esistenti, integrandosi senza alcun impatto estetico o interventi invasivi ed onerosi per l’utente (Settore AB – Stand A05/12).

FINITURE DI PREGIO CON MAPEI

Dusilite Gloss di Mapei è uno smalto murale per interni a base di speciali resine acriliche e poliuretaniche, dall’effetto estetico liscio e semilucido, che esalta la brillantezza dei colori. Questo prodotto permette di realizzare finiture di pregio, resistenti all’ingiallimento e con un elevata durezza superficiale. Grazie alla componente poliuretanica, presenta un alto grado di resistenza al lavaggio ed è facilmente smacchiabile. Aderisce a tutti i tipi di murature, intonaci, rasature e vecchie pitture non sfarinanti, ed è particolarmente indicato per la pitturazione di locali in abitazioni private e ambienti a elevata affluenza, particolarmente soggetti a forte usura e frequenti operazioni di pulizia. Dursilite Gloss è colorabile con il sistema tintometrico ColorMap (Settore AB – Stand A05/20).

STOP AL FREDDO CHE VIENE DAL BASSO

Fornaci Laterizi Trezzo presenta Normablok Più Taglio Termico della fondazione e del solaio, soluzione specifica studiata per impedire la risalita delle basse temperature in senso verticale. Grazie alla sinergia con il polistirene arricchito con grafite. (Settore AB, Stand B09/06).

UNA SOLUZIONE CHE È GIÀ 4.0

Isolconfort ha lanciato Eco Dur Zeta, il pannello da utilizzare alla base del cappotto resistente agli urti e all’assorbimento dell’acqua. (Settore CD, Stand D23/46).

L’ACQUA REFLUA SI METTE IN RETE

Redi presenta il Sistema Fognario EasyClip, un insieme di prodotti specifici per lo smaltimento degli scarichi: raccordi, sifoni, pozzetti, valvole antiriflusso e connettori che garantiscono la gestione delle acque reflue. (Settore CD, Stand C21/24).