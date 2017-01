Schermature solari: la pergola a lamelle Kedry Prime 0 gennaio 30, 2017

KE Protezioni Solari parteciperà alla prossima edizione di Made Expo, in programma alla Fiera di Rho dall’8 all’11 marzo. Per l’occasione (Pad./Hall 1, stand F23 – H28), presenterà la nuova pergola a lamelle orientabili Gennius Kedry Prime con struttura in alluminio, in grado di riparare dai raggi solari, dal vento, dall’umidità e – grazie ad un’attenta progettazione degli elementi mobili – anche con elevata efficacia in caso di pioggia. KE Protezioni Solari consolida sempre più la propria presenza nello scenario italiano ed internazionale, confermandosi una delle aziende di riferimento nel mondo delle schermature solari. Innovazione, design raffinato, ampiezza e trasversalità dell’offerta, flessibilità nella gestione di “su-misura” e soluzioni speciali, queste le caratteristiche vincenti della gamma Gennius, che si amplia ulteriormente con il lancio della nuova pergola a lamelle Kedry Prime.

Facilmente installabile e grazie alla sua modularità, Kedry Prime è adattabile ad ogni spazio: la struttura è dotata di un tetto a lamelle, per un’estetica più pulita e un minor ingombro in altezza e di un kit luci a led integrato nel perimetro, che rendono il prodotto altamente personalizzabile ed in grado di rispondere alle esigenze più diverse. La struttura può essere chiusa con molteplici tipologie di vetrate, progettate per dare protezione dagli agenti atmosferici. Grazie al sistema Vertika Prime, inoltre, può essere integrata con tende a caduta laterali e frontali. La varietà di scelta dei tessuti (trasparenti, filtranti ed oscuranti) permette di avere il livello di schermatura desiderato; una volta chiusa la Vertika Gennius scompare completamente all’interno della struttura.

Ma non è tutto. La struttura può essere arricchita internamente anche con delle tende ornamentali a drappo: quel tocco romantico e gentile in più, che sarà sicuramente apprezzato da chi ricerca un po’ di privacy o vuole “una stanza tutta per sé”. Il massimo comfort è garantito inoltre da una perfetta automazione: app per smartphone e tablet, ne consentono una perfetta gestione anche da remoto, permettendo di definire tempo e modalità di apertura e chiusura della tenda. In termini di risparmio energetico, Kedry Prime, come tutti gli altri prodotti Gennius, non conosce stagionalità: durante il periodo invernale, riduce le dispersioni termiche e permette un miglior controllo delle temperature interne; durante la stagione estiva queste strutture intervengono per ottimizzare l’impatto dei raggi solari e contribuiscono a diminuire il surriscaldamento degli ambienti, limitando l’utilizzo di climatizzatori. Tutti i prodotti Gennius sono testati ed hanno ottenuto la marcatura CE, ulteriore garanzia di qualità. KE garantisce un prodotto altamente affidabile tecnologicamente e resistente, pensato per rendere vivibile tutto l’anno l’ambiente esterno, arricchendo ogni edificio con un tocco di eleganza.

Dati tecnici

Gennius Kedry Prime – Tenda a lamelle con struttura in alluminio, disponibile in versione autoportante e addossata

Altezza fascione perimetrale: 23 cm

Sistema autoportante nelle dimensioni 450×600 con 4 colonne

Sistema addossato nelle dimensioni 450×600 con 2 colonne

Sistema completamente modulare in larghezza e sporgenza con diverse possibilità realizzative.

Optional: Kit luci bianche a led dimmerabile su perimetro interno e lame

Optional: Kit a luci RGB a led dimmerabile su perimetro esterno

Optional: Vertika Prime integrata fino a 6metri e interamente a scomparsa nel perimetro.

Optional: Tenda a drappo su perimentro interno.

Passo lama 200mm con rotazione fino a 135°

Viteria inox non in vista