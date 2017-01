Isolanti, le alte prestazioni Soprema al Klimahouse 0 gennaio 19, 2017

Sirap Insulation Srl, azienda di Verolanuova (Brescia) leader nei sistemi per l’isolamento in edilizia, diventa Soprema Srl e affianca le consociate italiane del Gruppo – Flag Spa (di Chignolo d’Isola, Bergamo) e Novaglass Spa (di Salgareda, Treviso) – nella partecipazione a Klimahouse 2017. Dal 26 al 29 gennaio 2017, presso il quartiere fieristico di Bolzano, si svolgerà infatti l’appuntamento più atteso dal comparto dedito alla bioarchitettura e al green building. Klimahouse 2017 sarà l’occasione ideale per le tre imprese italiane facenti parte del Gruppo Soprema di presentare al pubblico la rinnovata gamma di sistemi isolanti proposti da Soprema sotto l’egida del nuovo brand Efyos, nonché le molteplici soluzioni nell’ambito dell’impermeabilizzazione sia sintetica che bituminosa. In particolare si segnala la proposta Efyos Roc: pannelli in lana di roccia ad elevate prestazioni, appositamente sviluppati per l’isolamento termico e acustico di pareti, coperture e sottotetti. Le più moderne opere di costruzione ecosostenibile e di bioarchitettura troveranno nella gamma Efyos Roc un valido alleato, all’insegna dei più alti livelli di efficienza, resistenza, durata.

Soprema Italia presenta Efyos Roc, la nuova gamma di pannelli rigidi in lana di roccia, pensati per l’isolamento termico e acustico delle moderne opere di edilizia e architettura in chiave green. Disponibile in moduli di diverse dimensioni e spessori, Efyos Roc rappresenta la soluzione ideale per l’isolamento termico di coperture piane, sottotetti e sfasamento di tetti a falde con struttura in legno. Si caratterizza, infatti, per gli ottimi valori di conduttività termica (λD da 0,035 a 0,039 W/mK) e di sfasamento termico durante la stagione estiva, grazie all’ottimale combinazione di conduttività, densità e calore specifico. Efyos Roc è altresì perfetto anche nell’isolamento acustico di pareti divisorie con accoppiamento a lastra di cartongesso, grazie alle sue elevate capacità isolanti, tipiche di una struttura porosa e flessibile come questa. Ottimo comportamento al fuoco e facilità di posa completano il quadro di un prodotto per l’edilizia evoluta, sempre alla ricerca di materiali ad alte prestazioni che non scendano mai a compromessi con la sostenibilità ambientale e il risparmio energetico.

