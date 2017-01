Il Gruppo Fassi si consolida (anche) nel mercato francese 0 gennaio 31, 2017

Nuovo accordo per il gruppo italiano, pronto ad affrontare il nuovo anno sviluppando nuove sinergie di mercato. È stata siglata a Parigi l’intesa con la quale il Gruppo Fassi raggiunge la quota di maggioranza di Ctelm, società finanziaria a cui fanno riferimento le società francesi Fassi France, Miltra E Marrel. Alla presidenza della società Ctelm è stato confermato Roger Boutonnet che ha nell’occasione sottolineato gli ottimi risultati del 2016 sia per quanto riguarda le vendite di Marrel sia per ciò che concerne il rafforzamento di tutte le società controllate. Roger Boutonnet, socio della società Ctelm, ha ribadito gli obiettivi di crescita e di continuità che la società si pone per l’avvenire. Il nuovo importante ruolo del gruppo Fassi in Ctelm è un ulteriore tappa di consolidamento nel mercato francese. “Questa è un’ottima opportunità per sviluppare nuove sinergie commerciali per i marchi Cranab e Jekko, già appartenenti al nostro gruppo”, ha dichiarato con soddisfazione Giovanni Fassi, amministratore delegato dell’omonima azienda leader mondiale nel settore del sollevamento. Il gruppo Fassi conferma così l’intenzione di voler consolidare la sua posizione di mercato come attore di riferimento a livello internazionale nei settori della logistica, dell’edilizia, dei riciclo e del forestale.

