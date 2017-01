Gbc Italia diventa “Established Member” del World Gbc 0 gennaio 31, 2017

Green Building Council Italia ottiene il massimo riconoscimento dal World Green Building Council per l’influenza sul mercato e l’operatività nel diffondere la sostenibilità in edilizia. Il 25 Gennaio 2017, il Ceo di World Green Building Council Terri Willis ha annunciato che Green Building Council Italia ha ottenuto lo Status “Established” all’interno del network globale. Nel mondo esistono 34 Green Building Council “Established” e 14 di questi si trovano in Europa. “È un grande risultato che mostra la qualità del lavoro svolto e la capacità di esser leader nel nostro paese per rivoluzionare il settore dell’edilizia” dichiara Gianni Silvestrini, Presidente di Gbc Italia, che aggiunge: “Ringraziamo tutto lo staff di Gbc Italia e i soci che hanno preso parte alle commissioni tecniche a supporto dei lavori per il passaggio di stato. Un importante traguardo per una struttura associativa sempre più consolidata e interconnessa a livello internazionale”.

Lo Status Established consolida infatti il valore dell’associazione nel network internazionale dando accesso a numerosi benefici come l’opportunità di candidarsi ed essere eletti nel Board della Europe Regional Network per influenzare i processi decisionali e le priorità d’azione della rete; prendere parte alle attività dedicate ai Ceo dei Gbc più affermati per migliorare le competenze e l’incisività delle associazioni sul mercato; importanti occasioni di networking su scala internazionale; scegliere e prendere parte in modo prioritario ai consorzi per la stesura e realizzazione di progetti collaborativi supportati da fondi europei; ospitare una conferenza annuale di World Gbc; godere del supporto di World Gbc per attrarre nuovi Membri internazionali e per rafforzare la posizione dell’associazione in qualità di punto di riferimento per il settore dei green building in Italia.

Il Cambiamento di Status dell’associazione rappresenta un passaggio importante. Wgbc ha infatti sottoposto Gbc Italia ad un percorso di valutazione durissimo durato 18 mesi, supportato da Usgbc come mentore, in cui sono state verificate la struttura della associazione, la sua trasparenza nelle fasi operative, la crescita, la credibilità nel settore dell’edilizia green, la continuità e solidità della policy messa in atto. “Vorrei ringraziare Usgbc per il supporto dato in questo processo nel ruolo di mentore, affidatogli da World Gbc”, commenta Nadia Boschi, Vicepresidente di Gbc Italia. “Questa assegnazione sottolinea quanto la relazione tra Usgbc e Gbc Italia sia riconosciuta e consolidata nel network e di questo ne facciamo un punto di merito e, soprattutto, di gratitudine nei confronti di Usgbc per l’aiuto ricevuto e per la continuità di collaborazione che auspichiamo per gli anni a venire”.

Green building Council Italia ha lavorato intensamente per dare la massima trasparenza all’operato dei soci che prendono parte agli organi direttivi dell’associazione, attraverso la stipula del codice etico e di condotta e attraverso l’istituzione di una policy per regolare il conflitto di interesse. I documenti sono stati sottoscritti da tutti i Membri del Consiglio di Indirizzo e del Comitato Esecutivo, dai funzionari e dai presidenti/coordinatori dei comitati standard e tecnico scientifico. Tutti i Soci inoltre sono stati coinvolti in questo processo di rinnovamento attraverso la sottoscrizione di un codice etico dedicato in concomitanza con l’adempimento della quota associativa 2017. Il questionario, condiviso con i soci lo scorso autunno, è stato una tappa importante per il passaggio di stato ed è servito per individuare gli ambiti d’azione di maggior interesse per gli associati e il livello di soddisfacimento per i servizi offerti. I risultati del questionario sono scaricabili alla pagina dedicata del sito internet dell’associazione. A testimonianza della qualità del lavoro svolto, i Gbc francese e ungherese hanno preso a modello il questionario di Gbc Italia per sviluppare una survey simile per i loro associati. Il riconoscimento dello status “Established” rappresenta un importante successo per Green Building Council Italia e conferma l’impegno dei suoi Membri per diffondere la cultura dell’edilizia green in Italia e nel mondo.