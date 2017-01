Fermo (con eccezioni) il mercato degli affitti 0 gennaio 30, 2017

Gli affitti in Italia sono fermi. Ma in media: ci sono, infatti, notevoli differenze tra una città e l’altra. I canoni di locazione sonio stati analizzati dal portale idealista.it. Risultato: il prezzo medio di un affitto in Italia si attesta a 8,4 euro al mese per metro quadro, lo stesso valore di un anno fa. Ma ci sono oscillazioni da mercato a mercato: i canoni a Firenze sono aumentati del 9,1%, a Bologna del 4% e a Milano del 3,3%. Roma è stabile con +0,8%. Al contrario, sono scesi a Napoli (-2,7%), Torino (-4,5%) e Genova (-8,5%). A sorpresa è di Venezia la peggiore performance (-16,2%). Nell’ultimo trimestre dell’anno passato, in ogni caso, la media segna un decremento del 3,1% rispetto al trimestre precedente. Secondo Vincenzo De Tommaso, dell’ufficio studi di idealista.it, «Nonostante il mercato degli affitti denoti un incremento delle richieste da parte dei giovani e delle famiglie, i prezzi sono rimasti stabili anche per il boom dei contratti a canone concordato che, insieme con la cedolare secca, hanno avuto un effetto calmiere suoi prezzi portando i proprietari a contenere se non ad abbassare le loro pretese».

Sul fronte dei prezzi, in Lazio i canoni di locazione medi indicano 11,5 euro/m², seguiti da Lombardia (10,6 euro/ euro/m²) e Toscana (9,4 euro/m²). I valori più bassi della Penisola spettano al Molise (4,7 euro/m²), la Calabria (4,8 euro/m²) e Basilicata (5,7 euro/m²).

Tra le città, Milano (14,5 euro/m²) è la più cara, precedendo Roma (12,3 euro/m²) e Firenze (11,8 euro/m²). Nella parte bassa della graduatoria ci sono Reggio Calabria, con 4,3 euro al metro quadro occupa l’ultima posizione precedendo Caserta (4,4 euro/m²) e Agrigento (4,6 euro/m²).