Fassa Bortolo, certezze e novità al Klimahouse 0 gennaio 19, 2017

Con Gypsotech, Fassatherm e Sfide d’arte – e tanto altro – Fassa Bortolo sarà al Klimahouse 2017, a Bolzano dal 26 al 29 gennaio. Novità e soluzioni all’avanguardia per soddisfare le diverse esigenze e necessità che quotidianamente l’edilizia richiede. Nell’ambito cartongesso, Fassa presenta le nuove soluzioni di contropareti e controsoffitti per la protezione passiva dal fuoco di elementi strutturali in legno. Realizzate con lastre Focus, coniugano la qualità Gypsotech con l’innovazione che da sempre contraddistingue l’azienda. Un esempio è la soluzione di Controparete SU X-LAM, che permette di raggiungere il valore di REI 120 per la protezione passiva dal fuoco.

Nel settore isolamento, verrà presentato in anteprima Fassatherm Wood: il primo sistema a cappotto su strutture a telaio di legno certificato ETA. Grazie ad un lavoro di collaborazione costruttiva, che ha visto Fassa protagonista, è stata definita la nuova linea guida per sistemi a cappotto proprio su questo tipo di struttura. Il sistema è stato testato con pannelli isolanti in EPS 100 e in lana di roccia incollati e rasati con A 96 e tassellati con Fassa Wood Fix. La scelta del ciclo di finitura avverrà tra acril-silossanico (FX 526 + RX 561) su pannelli in EPS, mentre sarà silossanico (FS 421 + RSR 421) su pannelli in lana di roccia.

Grande novità anche per Mastrosistema, il ciclo a cappotto con finitura murogeopietra. Il sistema ha brillantemente superato tutte le 8 fasi di sollecitazione sismica secondo le direttive Eurocode 8 presso l’ente francese CSTB. Si tratta del primo sistema europeo ad aver superato il collaudo antisismico secondo la normativa UNI EN 1998-1. Invece, in ambito colore, infine verrà dato ampio risalto alla linea Sfide d’arte, prodotti decorativi originali che permettono di rendere unici gli ambienti in cui si vive. Allo stand sarà inoltre esposta la finitura Desideri Velo applicata al cappotto Fassa. Il ciclo è costituito dall’innovativo pannello isolante Silvertech 031, fiore all’occhiello della gamma Fassatherm.

Queste e molte altre le innovazioni in casa Fassa, in fiera allo stand D 25/34.