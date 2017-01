Costruzioni, in Emilia Romagna rallenta il calo con le Pmi 0 gennaio 9, 2017

Nel 2016 anche in Emilia Romagna l’edilizia ha segnato il passo, ma va meno peggio che nel passato. Nel terzo trimestre dell’anno appena concluso il volume d’affari a prezzi correnti è diminuito anche se di poco (-0,8 per cento) rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente. L’inversione di tendenza è dovuta alle piccole imprese, mentre prosegue contenuta la crescita per le grandi imprese. Queste le indicazioni che emergono dall’indagine sulla congiuntura delle costruzioni realizzata in collaborazione tra Camere di commercio e Unioncamere Emilia-Romagna. Si riduce sensibilmente la quota delle imprese che rileva un volume d’affari in crescita rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno, che passa dal 33,3 al 27,6 per cento. La quota delle imprese che segnalano una diminuzione sale in misura meno ampia e passa dal 20,7 al 24,1 per cento. L’inversione di tendenza è dovuta alle piccole imprese (-2,0 per cento), mentre le medie riescono a mantenere il volume d’affari invariato (+0,1 per cento) e prosegue contenuta la crescita delle grandi imprese (+0,9 per cento).