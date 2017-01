L’edilizia sta attraversando grandi processi di trasformazione, passando dall’housing sociale ai nuovi sistemi di sharing abitativo in atto nelle città contemporanee, in Italia e più in generale in Europa. L’emergere delle attitudini collaborative e degli stili di vita che abbracciano i principi della sostenibilità – ambientale, economica e sociale – sta modificando le abitudini e i comportamenti delle persone. Che forma assumerà la nostra casa, nell’epoca della sharing economy? L’Osservatorio Made expo, il nuovo laboratorio di ricerca avviato dalla biennale milanese dedicata all’architettura e all’edilizia Made Expo (8-11 marzo 2017, Rho Milano Fiera) propone un approfondimento sul cohousing attraverso la voce di esperti e progetti internazionali. La mutazione del concetto di privacy sta infatti portando a sperimentazioni molto interessanti sugli spazi intermedi. Il concetto di co-working si sta evolvendo in co-living e questo passaggio culturale sancisce una nuova coscienza dell’abitare, con effetti sul mondo della progettazione e dell’edilizia, in termini di modularità degli spazi, riqualificazione, accorgimenti tecnici, materiali.

L’edilizia (e l’abitare) si fa sharing ultima modifica: da