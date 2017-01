Alpilegno serramenti per il risparmio energetico 0 gennaio 31, 2017

Alpilegno Serramenti è stata protagonista a Klimahouse presentando alcune interessanti novità per il risparmio energetico e per l’edilizia sostenibile.

Alzante scorrevole Eternity – Alpilegno Serramenti

Alpilegno è protagonista di una ristrutturazione con sopraelevazione di una residenza privata nello splendido scenario del Trentino. In questo contesto, in cui la natura è l’elemento principale, le soluzioni abitative seguono gli standard più elevati di efficienza energetica. L’edificio si caratterizza come tipologia costruttiva locale per l’utilizzo in facciata di un rivestimento in doghe di legno di larice e con l’intonacatura della muratura del basamento. La scelta costruttiva è stata indirizzata sull’utilizzo quasi totale del legno come materiale unico dell’intervento.

Elemento scenografico del soggiorno è l’alzante scorrevole ad angolo in abete legno/alluminio – modello Eternity – con finitura personalizzata e con, all’interno, particolari tendine motorizzate oscuranti, collegate all’impianto domotico. Per creare un tutt’uno con l’ambiente esterno e dare un effetto “solo vetro” alla grande apertura che si affaccia sulla terrazza, il serramento è stato realizzato con soglie a filo pavimento e con chiusura ad angolo anta su anta, senza barriere in mezzo.

Per aumentare ulteriormente la luminosità dell’ambiente interno e per dare un tocco estetico alla struttura, sono stati realizzati dei sopraluce sia fissi che apribili motorizzati, anch’essi collegati all’impianto domotico.

Serramento in legno-alluminio, realizzato con materiali naturali e riciclabili. Coniuga il calore del serramento in legno, nella parte interna, con un’ottima protezione dagli agenti atmosferici, grazie al profilo in alluminio nella parte esterna. La tenuta termica e acustica è garantita dal vetrocamera con lastre di diverso spessore, per migliorare l’isolamento acustico e da quattro guarnizioni. Il profilo interno in legno ha una linea moderna può essere personalizzato con essenze e finiture su misura, mentre l’alluminio esterno può avere una linea classica con profilo tondo o una linea moderna con profilo squadrato.

Trasmittanza termica globale della finestra Uw con trasmittanza termica del vetro Ug=1,10 e distanziatore warm edge: 1,34

Permeabilità all’aria: Classe 4

Tenuta all’acqua: Classe 9A/8A

Resistenza al carico del vento: Classe 5C

Capacità portante dei dispositivi di sicurezza: 350 N

Sezione Telaio 92 x 90 mm – Sezione Anta 95 x 83 mm

Numero guarnizioni: 4

“Rw” isolamento acustico = 35 dB

Portoncini d’ingresso Clima 72 – Alpilegno Serramenti

Il portoncino d’ingresso coibentato Clima 72 di Alpilegno, in larice, con serratura di sicurezza elettronica, viene impreziosito con finiture pantografate e un vetro fisso di sicurezza e antisfondamento.

Scheda tecnica

Portoncino d’ingresso antisfondamento composto da telaio fisso e anta mobile dello spessore di 72 mm con profilo di tenuta a tripla battuta e spigoli inclinati, è realizzato in legno lamellare “netto” di 1ª scelta certificato Pefc. L’anta è realizzata internamente con materiali che assicurano elevate prestazioni di stabilità, durata nel tempo e termo-acustiche. La verniciatura con prodotti Remmers protegge il legno con tre diversi strati di resina e le tre guarnizioni tra profilo telaio e profilo battente sono realizzate in gomma Epdm bimescolare con durezze differenziate per una migliore tenuta termo-acustica. La ferramenta è costituita da cerniere con una portata fino a 160 Kg ad altissima resistenza alla corrosione, con tre regolazioni, che garantiscono livelli di resistenza all’estrazione superiori ai 1500 Kg, serratura di sicurezza a tre punti di chiusura e cilindro anti-trapano con chiave piatta.

Leggi tutte le notizie su A L P I L E G N O S E R R A M E N T I