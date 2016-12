YouTrade + I Bilanci delle Costruzioni 2016: sotto la lente i conti di 1.176 aziende 0 dicembre 22, 2016

Non perdete l’ultimo numero di YouTrade, accompagnato come ogni anno dall’atteso supplemento I Bilanci delle Costruzioni. Il Centro Studi YouTrade ha messo sotto la lente i conti delle aziende della filiera delle costruzioni, passando al setaccio i risultati del 2015. In questa edizione sono stati analizzati i documenti contabili di un campione di 1.176 società attive nella filiera su 1.204 considerati, che cumulativamente producono un giro d’affari di oltre 60 miliardi di euro.

Uno strumento di lavoro fondamentale per capire l’andamento del settore, da cui emerge un dato incontrovertibile che la crisi si avvia a una svolta, anche se non c’è ancora una vera ripresa. Per fortuna, però, ampi settori delle costruzioni riescono a chiudere i bilanci in utile. Crescono le imprese più grandi, chi ha investito in innovazione e formazione, ma soffrono le aziende di dimensioni minori. E nel 2016…

L’edizione integrale de I Bilanci delle Costruzioni 2016 è riservata agli abbonati. Per maggiori informazioni e per sottoscrivere l’abbonamento, contattaci al numero 02/47761275 oppure inviaci una richiesta all’indirizzo abbonamenti@vgambinoeditore.it.

Insieme ai Bilanci 2016, YouTrade si presenta con un numero molto ricco: 128 pagine di news, fatti, persone, speciali e trend di mercato, a partire da quelli che vanno già delineandosi per il prossimo anno, dalla progettazione sempre più Bim ai droni che fanno i rilievi, fino all’importanza sempre più significativa dei social network. Il magazine analizza, inoltre, le tendenze del mercato immobiliare in cui aumenta il numero dei mutui, cresce anche quello degli appartamenti venduti, e c’è già chi parla di nuovo boom. I dati reali, però, inducono alla prudenza.

Su questo numero facciamo inoltre il punto sulla grande distribuzione, visto attraverso gli occhi dei big del bricolage, dove internet è il nemico, ma allo stesso tempo alleato per affrontare i prossimi anni. Da non perdere anche il Focus consolidamento strutturale: in Italia ci sono 3,5 milioni di edifici residenziali a rischio crollo in caso di sisma, 700 mila quelli pubblici, tra cui ospedali e scuole costruite prima del 1976. A partire dalle problematiche e dalla normativa vigente, YouTrade elenca anche le soluzioni attualmente disponibili per far fronte all’emergenza sicurezza.

Con YouTrade Casa, faro puntato sulle finestre, sempre più innovative e performanti, in cui l’estetica continua a giocare un ruolo di primo piano, per un impatto sempre più minimal dall’interno ed effetto tutto vetro dall’esterno, per sfruttare al massimo il potere suggestivo della luce naturale.

Buona lettura!