dicembre 22, 2016

Un’azienda della provincia bolognese ha inventato un semplice, ma intelligente sistema per evitare il reflusso di gas nei tubi delle grondaie. Oltre a eliminare cattivi odori blocca la corrosione del metallo e allunga la vita delle lattonerie. Syfi è un esempio della capacità inventiva del genio italiano. Per l’esattezza, si dovrebbe parlare di genio emiliano, visto che il sifone pluviale esterno che risolve ogni problema è stato brevettato dalla Contavalli, azienda di Castel San Pietro (in provincia di Bologna) quasi secolare. Francesco Contavalli, imprenditore e responsabile tecnico, racconta tutte le capacità del sifone pronto a sbancare il mercato italiano e continentale.

Domanda. Che cos’è Contavalli?

Risposta. Siamo un’impresa di costruzioni, a dimensione familiare, che da quasi un secolo lavora nell’edilizia. Il capostipite dell’attività, nata nel 1925, è stato nostro zio Luigi Bonoli, che nel dopoguerra ha passato il testimone ai nipoti, Francesco e Cesare. Testimone che è poi arrivato fino a noi.

D. Quali sono i vostri punti di forza?

R. Abbiamo sempre cercato di mantenere una forte presenza sul cantiere, cercando di coniugare esperienza e tradizione con un costante interesse ed attenzione verso nuovi materiali e tecnologie.

D. Ma la nuova generazione ha anche portato una novità…

R. È stata un’idea nata in cantiere. Eravamo impegnati in una ristrutturazione in centro storico, dove si evidenziavano grossi problemi di corrosione e cattivi odori a causa dell’impossibilità di sifonare a terra il pluviale. Abbiamo ideato e sviluppato Syfi con l’aiuto dell’Architetto Bertolini, dello Studio Tecnico Bertolini & Prodi, risolvendo il problema.

D. Ecco, descriva il sifone Syfi…

R. È un sifone esterno per pluviale, costruito in acciaio inox (parti in 15/10 e parti in 12/10), resistente ai gas e che dà un ingombro massimo di 20 centimetri dal muro. Evita l’installazione interrata tipica dei pozzetti di arte nota, pur esplicando con la stessa efficacia le funzioni di barriera contro la risalita di cattiviodori. Syfi viene installato lungo il pluviale, rispettando le esigenze di sicurezza, i vincoli urbanistici, estetici e funzionali del luogo di installazione. I modelli Syfi attualmente disponibili, con diametro 80 o 100 sono: ad angolo, con base semi cilindrica e quadrato.

D. E a livello di manutenzione?

R. È sempre facilmente ispezionabile grazie al coperchio che scorre lungo il pluviale. Prevede inoltre un foro di “troppo pieno” che permette di individuare immediatamente eventuali problematiche. Non trattandosi di un pozzetto interrato chi lo installa ha la possibilità di tenere sempre sotto controllo lo stato del sifone, ma anche di evitare le frequenti e pericolose infiltrazioni nel terreno verso pareti e fondazioni del fabbricato.

D. Veniamo al funzionamento

R. Il tappo in acciaio inox va a incastrarsi nel tubo di sotto e a chiudersi dentro l’acqua, evitando così la fuoriuscita dei gas che causano cattivi odori e deteriorano grondaie e pluviali, corrodendoli. Ecco, evitare costosi lavori di risanamento non è male.

D. Quanto tempo occorre per installarlo?

R. È secondo noi uno dei punti di forza di Syfi. Si tratta di un prodotto che permette la risoluzione definitiva del problema in maniera semplice, efficace e rapida. Un professionista impiega circa mezzora ad installarlo.

D. Deve avere una determinata altezza dal suolo?

R. Più in basso viene montato, meglio è. A filo pavimento-marciapiede riduce al massimo gli eventuali problemi da gas del tubo soprastante (in lamiera o rame).

D. Bene, ma i costi?

R. A seconda del modello il prezzo per l’utente finale è sui 250-300 euro (più Iva). Funziona e dura una vita.



D. Dulcis in fundo, quali progetti avete in cantiere?

R. Stiamo studiando un nuovo modello per le acque grigie, quelle degli scarichi delle cucine. E poi è in rampa di lancio un modello completamente cilindrico che abbatte i costi, con molte meno saldature. Infine, stiamo lavorando per un brevetto europeo, così da portare Syfi in tutto il continente. Vedremo…