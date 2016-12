San Marco Terreal presenta la Casa della Memoria 0 dicembre 22, 2016

Giovedì 22 dicembre, presso la Triennale di Milano – ore 18:30 – viene presentato il libro sulla Casa della Memoria, curato dallo studio Baukuh e realizzato con il sostegno di San Marco Terreal, main sponsor della pubblicazione: l’azienda alessandrina conferma così il suo impegno a sostegno della cultura architettonica. Il libro, curato da Pupilla Grafik, documenta la realizzazione della Casa della Memoria di Milano e contiene progetti fotografici di Stefano Graziani e Giovanna Silva, oltre ai disegni di progetto e agli interventi di David Bidussa, Howard Burns, Jean-Louis Cohen, Ada Lucia De Cesaris e Kersten Geers. Questa pubblicazione è il risultato dell’impegno concreto di SanMarco nel costruire e promuovere la cultura del laterizio per l’architettura. SanMarco è da sempre al fianco dei grandi architetti per realizzarne le visioni: per questo i suoi laboratori di ricerca lavorano per creare colori, texture e volumi che aderiscano ai linguaggi architettonici contemporanei, come per la Casa della Memoria, dove il laterizio, utilizzato per realizzare le immagini a mosaico che rivestono tutta la superficie dell’edificio, dà espressività ad una architettura memorabile. L’evento vedrà la partecipazione di Marco Biraghi, Stefano Boeri, Simona Salvezzi, e la discussione sarà introdotta dal Vicepresidente della Triennale Clarice Pecori Giraldi e dall’Assessore alla Cultura del Comune di Milano Filippo Del Corno.