Nuovo portoncino Hormann: eleganza e isolamento termico 0 dicembre 21, 2016

Si chiama Thermo Safe ed è la nuova porta d’ingresso di Hormann, che garantisce elevate prestazioni di isolamento termico. Per l’entrata di un’elegante villetta, il portoncino Thermo Safe è la giusta soluzione: cerniere a scomparsa e minimali inserti in vetro sabbiato, per inserirsi perfettamente nella parete di sottili mattoncini dell’abitazione. Grazie al massiccio battente in alluminio spesso 7,3 centimetri, con infrastruttura composita in alluminio-sintetico a bassa trasmittanza, e telaio in alluminio spesso 8 cm (entrambi a taglio termico e a doppia superficie di battuta), la porta d’ingresso Thermo Safe raggiunge un valore di trasmittanza termica fino a 0,8 W/(m²xK) ed è quindi in grado di soddisfare appieno i requisiti delle porte d’ingresso utilizzabili nelle case a basso consumo energetico. Disponibile opzionalmente con equipaggiamento di sicurezza Rc 2/3, questa porta è dotata di una completa ed affidabile serratura di serie a cinque punti e perno di sicurezza. Nel caso di inserimento della finestratura, la stessa è realizzata in vetro stratificato antischegge. ThermoSafe è disponibile in 10 colori preferenziali ed 8 superfici strutturate nonché, a richiesta, in tutti i colori Ral; è inoltre proposta in 70 diversi motivi con o senza finestratura.

Leggi tutte le notizie su H O R M A N N