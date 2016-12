Lavoro: gli italiani preferiscono l’open space mini 0 dicembre 23, 2016

Oltre due terzi dei lavoratori italiani preferisce lavorare in postazioni parzialmente isolate. Il nuovo studio condotto da Regus, fornitore mondiale di uffici flessibili, ha rivelato che i lavoratori italiani considerano le postazioni di lavoro parzialmente isolate il luogo ideale per concentrarsi (71%). Inoltre, il 60% conferma che questo è proprio l’ambiente dove si lavora con maggiore produttività. Gli uffici open space sono invece considerati ideali per favorire la comunicazione tra i vari reparti (58%).

Altri risultati? Le postazioni di lavoro parzialmente isolate sono inoltre più tranquille degli uffici open space, giudicati rumorosi dal 79% degli intervistati contro il 26% che pensa lo stesso delle postazioni isolate. Malgrado questo, gli uffici open space sono considerati fondamentali ai fini della collaborazione (57%). Quando si lavora da remoto, fuori dall’ufficio, le business lounge sono considerate il miglior compromesso, in quanto favoriscono sia la produttività (59%) sia la collaborazione (54%)

Mauro Mordini, Regus Country Manager per l’Italia, commenta così i risultati: “I lavoratori di oggi hanno a disposizione diverse configurazioni di scrivania. I tempi in cui il personale senior lavorava negli uffici appartati e gli open space erano destinati alle aree di reception sono ormai un ricordo lontano, e oggi è sempre più frequente trovare lavoratori di reparti e ruoli diversi condividere postazioni in open space”. Ma in che modo tutto questo si riflette sulla produttività e la concentrazione? “Non stupisce scoprire che i lavoratori considerano gli open space meno produttivi perché rumorosi, ma è interessante constatare che la loro preferenza va in realtà a una ‘giusta via di mezzo’, ovvero un ufficio parzialmente isolato che consenta loro di approfittare dell’ambiente collaborativo di un open space senza però essere distratti dai rumori di sottofondo. Fuori dall’ufficio, i lavoratori confermano che preferiscono evitare i bar chiassosi in favore delle business lounge, ambienti che promuovono sia la produttività sia la comunicazione”.