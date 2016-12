Edilizia = ristrutturazione. Il volume d’affari cresce del 9% 0 dicembre 19, 2016

La riqualificazione edilizia rappresenta il 70% dell’intero comparto delle costruzioni: 500 mila imprese e 1 milione e mezzo di occupati e una crescita del volume d’affari pari al 8,8%. Un motore ben oliato e alimentato dalla benzina degli incentivi fiscali, che da circa un ventennio aiutano gli italiani impegnati in lavori di ristrutturazione: infatti, circa il 55% delle famiglie (14,2 milioni) ha usufruito dei bonus. Sono stati condotti così lavori per un valore complessivo di 237 miliardi di euro, così suddivisi: 205 per il recupero edilizio e 32 per l’efficientamento energetico. Non che sia proprio una novità, ma il muro portante dell’edilizia è sempre più il comparto della ristrutturazione. E i dati Istat di cui sopra corroborano la tesi, diventata sempre più certezza. E oltre ai dati Istat, anche il Cna (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa) e il Cresme (Centro ricerche economiche e sociali del mercato dell’edilizia) confermano il trend, prospettando il consolidamento del settore riqualificazione per il lustro 2016-2021.

Che cosa fare (forse) il nuovo governo per l’edilizia?