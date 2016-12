Da Cariparma e Bei 100 milioni per le Pmi 0 dicembre 22, 2016

Per finanziare le piccole imprese sono in arrivo 100 milioni, in particolare per chi ha attività nell’ambito dei cambiamenti climatici. È il frutto dell’accordo tra i0l Gruppo Crédit Agricole Cariparma e la Bei (Banca Europea per gli Investimenti), che hanno siglato nei giorni scorsi un accordo che prevede la predisposizione di un plafond di 100 milioni di euro rivolto a Pmi e Mid-Cap. Le linee di credito aperte dal Gruppo consentiranno a molte Pmi (imprese fino a 250 dipendenti) e Mid Cap (aziende con un numero di dipendenti compreso tra 250 e 3.000) di accedere a finanziamenti a condizioni ancora più vantaggiose, grazie al sostegno della Bei. Le risorse saranno fornite alle imprese, con particolare focus verso le esigenze del settore agroalimentare, che vorranno promuovere iniziative nei settori dell’industria, dei servizi, dell’agricoltura, del turismo, dei cambiamenti climatici o localizzate nelle aree della convergenza. Nel corso del 2016 sono stati finanziati da Cariparma oltre 600 progetti per un totale di circa 80 milioni di euro.