Battuta d’arresto a ottobre, ma l’Istat vede rosa 0 dicembre 21, 2016

Secondo l’Istat l’edilizia è un po’ meno in crisi. L’analisi dell’Istituto nazionale di statistica indica che la dinamica congiunturale del trimestre agosto-ottobre è positiva (+0,7%). Però le nuvole non sono ancora del tutto diradate: a ottobre, rispetto al mese precedente, la produzione nelle costruzioni ha registrato una diminuzione dello 0,9% e si riduce del 2,2% anche rispetto a ottobre 2015 nei dati corretti per gli effetti di calendario. A ottobre, sempre secondo l’Istat, gli indici di costo del settore sono aumentati dello 0,1% da settembre per il fabbricato residenziale, mentre hanno segnato una diminuzione dello 0,1% per il tronco stradale con o senza tratto in galleria. Su base annua, i costi aumentano dello 0,3% per il fabbricato residenziale, mentre diminuiscono dello 0,5% per il tronco stradale. Il contributo maggiore all’aumento tendenziale del costo di costruzione del fabbricato residenziale è da attribuire all’aumento dei costi dei materiali.