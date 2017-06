Novità imperdibili al Convegno YouTrade 2016 0 maggio 23, 2016

Come si fa a correre sul filo dell’economia, sul bordo della crisi dell’edilizia, con la necessità di puntare sul sostenibile e allo stesso tempo mantenere un’azienda sana e proficua? Dove intervenire nella riorganizzazione dell’attività per riconquistare o aumentare i propri margini con i nuovi materiali? Quali sono le strade dell’innovazione capaci di incidere davvero su ricavi e utili nella distribuzione edile?

Quest’anno il nono appuntamento con il Convegno di YouTrade, organizzato da Virginia Gambino Editore, si pone un traguardo alto. Ma fondamentale. Tra sostenibilità e nuovo modo di costruire, consumo del suolo e riqualificazione, tecnologie e grande distribuzione, è tutto il sistema che ha bisogno di comprendere dove e come operare. L’appuntamento del 16 settembre a San Pellegrino Terme (Bergamo) ha le carte in regola per fornire gli strumenti adeguati.

Il convegno si aprirà, infatti, con una videoinchiesta tra Italia, Germania, Svizzera e Francia, che metterà a confronto le modalità di distribuzione a confronto con il concetto di sostenibilità. Non solo nel ristretto ambito delle rivendite, ma anche nella percezione generale dei diversi Paesi. La sostenibilità è il primo passo per una economia circolare, dove nulla si spreca, neppure i materiali per costruire: ne parlerà Federico Della Puppa, coordinatore scientifico Centro Studi Youtrade. Un intervento che farà anche da introduzione alla testimonianza di Meinhard Hansen, architetto di Friburgo specializzato nell’edilizia sostenibile, che lavora nella città più green d’Europa.

Non ci sono, però, solo i sistemi tradizionali per rivoluzionare le costruzioni: la digital life è una stretta parente della digital green. L’impatto della nuova tecnologia con la sostenibilità sarà il tema affrontato da Roberto Di Lellis, giornalista Rcs, mentre Peter Erlacher (Naturno) metterà sotto la lente non solo l’utilizzo degli strumenti per rendere meno energivori abitazioni e uffici, ma anche gli skills necessari per riuscirci.

L’agenda del Convegno YouTrade è ancora più ricca. Dopo il lunch, ecco un momento atteso da molti addetti ai lavori: i dati congiunturali sul mercato dell’edilizia e le previsioni per i prossimi due anni. Saranno seguiti da un intervento che prende spunto da un sentiment diffuso: la sostenibilità fa davvero aumentare i margini? E come? Lo svelerà Alberto Bubbio, senior professor Planning & Control dell’Università Liuc. A chiudere la giornata è previsto anche un talk show sui nuovi modelli di business. Insomma, il programma è nutrito, l’appuntamento è imperdibile.

Cominciate a segnare la data in agenda!

Il programma del IX Convegno YouTrade 9.30 Registrazione e welcome coffee 9.45 Apertura e saluti 10.00 Noi & Loro Inchiesta video: la sostenibilità nelle rivendite di Italia, Svizzera, Austria e Francia 10.20 Città ed economia circolare L’impatto positivo della rigenerazione edilizia sulla filiera delle costruzioni, Federico Della Puppa (coordinatore scientifico Centro Studi Youtrade) 10.50 Il caso Friburgo Una città ricostruita in modo sostenibile, Meinhard Hansen (architetto) 11,30 Coffee break 12,10 Digital life, digital green Tecnologia e sostenibilità Roberto Di Lellis (giornalista Rcs) 12.30 L’edilizia verde, materiali e competenze Peter Erlacher Naturno (Fisica edile & Edilizia Sostenibile) 12.50 Lunch 14.00 Il mercato dell’edilizia 2017-2018 Dati congiunturali del Centro Studi YouTrade e previsioni, la Top 200 Federico Della Puppa (coordinatore scientifico Centro Studi Youtrade) 14,40 La sostenibilità fa aumentare i margini? Alberto Bubbio (senior professor Planning & Control, Università Liuc) 15,20 Talk Show I nuovi modelli di business 16,20 Domande & Risposte