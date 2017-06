Restructura 2015 Torino: recupero, ristrutturazione, riqualiﬁcazione

Torna dal 26 al 29 novembre 2015 a Lingotto Fiere di Torino Restructura 2015, la manifestazione dedicata alla riqualificazione, al recupero e alla ristrutturazione edilizia.

Novità di quest’anno le tre nuove aree tematiche con spazi espositivi ed eventi dedicati alla domotica, dove i visitatori troveranno le tecnologie volte a migliorare la qualità della vita nelle abitazioni e ottimizzare l’efficienza energetica degli edifici, al Building Information Modelling e all’illuminotecnica.

Tanti gli appuntamenti in programma, a partire dal convegno internazionale del 26 novembre (ore 14). L’evento, dal titolo “Dalla progettazione all’installazione: nuovi approcci per l’efficienza energetica negli edifici” è organizzato da BPIE – Buildings Performance Institute Europe e presenta in anteprima i primi risultati del progetto europeo EASEE per la trasformazione degli edifici energivori in unità energeticamente efficienti. Per la prima volta saranno coinvolti i Collegi dei Geometri e gli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti, di tutte le province del Piemonte, che organizzeranno workshop, seminari e convegni tematici, con la possibilità di acquisire crediti formativi.

In calendario sempre nella giornata di apertura gli eventi della Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino: “Mediazione e arbitrato” (ore 14), “Come valutiamo il

Microclima nei luoghi di lavoro” (ore 16) e “La casa è sicura?” (ore 18). Alla stessa ora il Collegio Geometri e Geometri Laureati di Torino e Provincia presenta “Agevolazioni Fiscali per gli interventi sul patrimonio edilizio”.

Ecco invece gli appuntamenti dei giorni successivi:

27 novembre 2015

– ore 10 “L’ingegnere triennale: il ruolo professionale e le opportunità nel mondo del lavoro” – Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri

– ore 10 “Risparmio energetico a spessore zero con Thermo Shield” – Tecnova Group

– ore 14 “La responsabilità del professionista strutturale” – Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri

– ore 17 “Lavori pubblici: i cambiamenti normativi e i giovani ingegneri” – Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri

28 novembre 2015

– ore 10 “Le installazioni temporanee (Decreto parchi e fiere)” – Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri

– ore 10 “Il superamento delle barriere architettoniche nel recupero edilizio” – Collegio Geometri e Geometri Laureati di Torino e Provincia

– ore 10 “Convegno CasaClima 2015 – Il futuro è già presente” – CasaClima Network Piemonte e Valle d’Aosta

– ore 12 “Il disturbo da rumore determinato dall’esercizio dei locali pubblici” – Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri

– ore 14 “Il danno ambientale” – Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri

Restructura offre numerose opportunità anche a tutti coloro i quali sono alla ricerca di soluzioni, consigli e suggerimenti per la ristrutturazione del proprio immobile. Anche quest’anno si confermano gli incontri con l’esperto realizzati in collaborazione con il GAT – Giovani Architetti Torino: tutti i visitatori possono fissare un incontro gratuito di trenta minuti con architetti e professionisti del settore per conoscere le prime indicazioni progettuali su impianti, materiali e soluzioni tecniche più adatte.

Non mancheranno in questa edizione i Restructour, le visite guidate ai cantieri più innovativi in corso o ad architetture completate di particolare rilievo, come il progetto Nuvola di

Lavazza, la cui nuova sede sorgerà nella vecchia centrale Enel, in fase di riqualificazione. Fuori Torino, le visite interesseranno il cantiere di un modulo abitativo ecologico ad elevata efficienza Eco/Pod di Coazze, che prevede l’utilizzo esclusivo di materiali naturali e salubri a chilometro controllato, quali il legno (abete bianco piemontese

certificato), la paglia (ritirata a 8 km dal cantiere) e la pietra della Valsusa per le fondamenta.

Nell’edizione 2015 di Restructura grande spazio sarà riservato alle imprese artigiane, che durante la manifestazione realizzeranno dimostrazioni dal vivo nel segno della tradizione (decorazione, restauro e finiture ecc.). In questo spazio sarà allestita una vera e propria “Isola della sostenibilità”, dove verrà collocato lo spaccato di un’abitazione reale in legno.

Date e orari: da giovedì 26 novembre a domenica 29 novembre 2015, dalle 10 alle 20, presso Oval – Lingotto Fiere, Torino

Biglietti: per gli operatori professionali l’ingresso è gratuito previo accredito compilando il form sul sito. Biglietto intero 10euro (ridotto 7 euro con coupon sconto scaricabile dal sito.