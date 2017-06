Una casa Leed Platinum sul Monte Tabor 0 agosto 14, 2015

Architettura contemporanea e design sostenibile per una villa certificata Leed Platinum nei dintorni di Portland (Usa), che riesce a essere ampiamente indipendente dalla rete elettrica e idrica della città. Infatti, Ash +Ash, questo il nome della casa disegnata dallo studio Hennebery Eddy, è dotata di un sistema di recupero e di gestione delle acque piovane che irriga il giardino e fornisce acqua potabile e di una pompa a geoscambio che produce calore dalle acque sotterranee e lo reintroduce nel pozzo utilizzando l’inversione di ciclo e di un impianto fotovoltaico da 10 Kilowatt installati per il fabbisogno abitativo e per riscaldare la piscina. L’illuminazione Led, i tripli vetri, le ampie persiane in cedro, l’uso di legno certificato e la progettazione a L della struttura, che prevede un’ala separata per la piscina e per la stanza degli ospiti, con terrazze e porticati per l’utilizzo in diversi momenti della giornata e in diverse condizioni climatiche, completano le caratteristiche di sostenibilità.

La struttura appoggia su una base di mattoni colore grigio scuro e di pannelli di acciaio grezzo a vista e i muri esterni sono stati creati utilizzando superfici piatte di stucco bianco in cui sono inseriti grandi vetrate e pannelli di cedro come decoro, legno utilizzato anche per le ampie persiane e per i controsoffitti all’interno che volutamente variano di altezza per creare spazi più intimi. Il marmo bianco nelle varie stanze richiama lo stucco bianco in modo da creare una continuità tra interno ed esterno e il nucleo centrale della zona giorno è rivestito da lastre di quercia bianca che si armonizza con i gradini in noce della scala che porta sul tetto.