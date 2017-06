Klimahouse 2015: anche Bosch arriva a Bolzano 0 gennaio 27, 2015

Per la prima volta a Klimahouse 2015, Bosch presenta tutti i suoi prodotti, dalla lavastoviglie al rasaerba per il giardino, dalla videosorveglianza ai sistemi per il riscaldamento, in grado di rendere la casa sempre più tecnologica e autosufficiente dal punto di vista energetico (Settore AB, Stand A03/02).

L’azienda ricreerà una vera e propria unità abitativa (Casa Bosch), in cui il visitatore potrà entrare e scoprire le innovazioni Bosch, in grado di contenere i consumi, le emissioni di CO2 e l’inquinamento acustico nel rispetto dell’ambiente. Temi su cui la multinazionale tedesca sta investendo ingenti risorse: basti pensare che nel 2013 Bosch ha investito 4,5 miliardi di euro in Ricerca e Sviluppo, circa il 10% del fatturato totale; di questi circa la metà sono impegnati per tecnologie rivolte alla tutela ambientale e alla salvaguardia delle risorse naturali.

A Klimahouse 2015 la Divisione Bosch Elettroutensili presenterà alcune soluzioni per un giardino sempre in ordine. Tra questi il tosaerba a filo ART 23-18 Li dotato dell’innovativo sistema di taglio “Durablade”, con lama in composto di nylon resistente e molto flessibile, con una durata fino a dodici volte superiore rispetto alle lame precedenti. Taglio ancora più preciso e uniforme con il rasaerba Rotak 37 Li, grazie al “sistema Powerdrive+” e alle lame affilate d’acciaio temprato dotate di profilo laterale “LeafCollect”, concepito appositamente per raccogliere e tagliuzzare le foglie sul prato. Mentre, per il taglio di siepi giovani, o di piccole dimensioni, Bosch propone AHS 45-15 Li, il tagliasiepi compatto e potente con batteria al litio da 10,8.

Passando alla Divisione di business Bosch Power Tec specializzata in componenti elettronici di potenza per l’utilizzo di energie rinnovabili, a Bolzano verrà presentata una soluzione intelligente per la gestione e l’accumulo di energia, ideale complemento per gli impianti fotovoltaici residenziali e in grado di coprire fino al 70% del fabbisogno energetico di un nucleo familiare composto da 4 persone (nei mesi estivi fino al 95%). Il dispositivo BPT-S 5 Hybrid consente di accumulare l’energia elettrica che l’impianto fotovoltaico produce durante il giorno, distribuendola alle utenze domestiche che necessitano di corrente, soprattutto durante la sera. garantendo così la completa autonomia energetica. BPT-S 5 Hybrid è dotato di batterie agli ioni di litio, con una capacità di accumulo che varia dai 4,4 kWh ai 13,2 kW, in grado di ricaricarsi completamente in un’ora e mezza e con un periodo di vita stimato di oltre 20 anni.

La Divisione Termotecnica di Bosch è invece presente in fiera con i marchi Junkers e Buderus e le nuove soluzioni per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria ad alta efficienza: come la pompa di calore SUPRAECO W (Junkers) con serbatoio a carica stratificata da 270 litri e controllo elettronico avanzato, e Logatherm WPLS (Buderus), pompa di calore SPLIT reversibile aria-acqua collegata alla distribuzione pannelli radianti. In fiera sarà presentato anche il nuovo collettore solare piano Logasol SKS 5.0 a tenuta ermetica riempito ad Argon, un prodotto unico nel suo genere che permette l’isolamento da elementi atmosferici quali umidità, pulviscolo, sali ed inquinanti chimicamente aggressivi.

L’ultima novità della multinazionale tedesca per il mercato italiano è di Bosch Security Systems, che presenta DIVAR IP 2000 KIT 3, sistema progettato per installazioni interne di piccole e medie dimensioni, che unisce videosorveglianza e tecnologia anti-intrusione. Le telecamere sono dotate di un sensore a infrarosso passivo (PIR) e di un sensore di imaging HD a 720p. Il kit offre un accesso remoto 24/7 agli stream video live, alle registrazioni, nonché alle immagini HD, tramite Video Security App e Video Client di Bosch.

Bosch è anche sinonimo di elettrodomestici, caratterizzati da tecnologie sempre più innovative per un’efficienza sempre maggiore, silenziosità, risparmio energetico e semplicità di utilizzo. Ultime novità la lavastoviglie super silenziosa Active water (Serie | 6 SMI69N05EU), la lavatrice a carica frontale intelligente (HomeProfessional WAY28849IT), dotata di un sistema automatico di dosaggio di acqua e detersivo con efficienza energetica A+++, l’asciugabiancheria a pompa di calore (HomeProfessional WTY88718IT) con classe di efficienza energetica A+++, il forno da incasso (Serie | 8 HBG56B550J), dotato di 40 programmi automatici intelligenti, cottura termo ventilata 3D e la funzione autopulente EcoClean, il piano cottura a induzione FlexInduction (Serie | 8 PIZ975N17E), per cucinare velocemente con praticità, risparmiando energia con la possibilità di posizionare pentole multiple o di grandezza diversa in modo flessibile sulla zona flex, il frigo-congelatore (Serie | 6 KGN39XI42) Inox Door, classe A+++, la cappa aspirante per montaggio a muro (Serie | 4 DWA097A50) di design, con schermo in vetro e completa libertà di posizionamento nella cucina.

Infine, Bosch presenta la nuova generazione dei sistemi eBike: Active Line e Performance Line. Con queste linee di prodotto, Bosch è in grado di fornire nuove soluzioni per la pedalata assistita, adatte a ogni stile ed esigenza del ciclista.